Die Grenzöffnung zwischen den Gemeinden Hellingen und Allertshausen jährt sich in wenigen Wochen zum 37. Mal – und somit gab es am Samstag die 36. traditionelle Wiedervereinigungsfeier zum „Tag der Deutschen Einheit“. Wurde die Einheitsfeier jeweils abwechselnd in Maroldsweisach und Hellingen begangen, so fand sie „heuer zum fünften Mal hier direkt am Ort des Geschehens“ statt, sagte Heldburgs Bürgermeister Christopher Other. Gemeint ist der Grenzübergang an der thüringisch-bayerischen Landesgrenze zwischen Hellingen und Allertshausen, an dem vor drei Jahren ein wunderbares Denkmal mit den Buchstaben „Einheit“ eingeweiht wurde.