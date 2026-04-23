In diesen Apriltagen laufen die Vorbereitungen für den Maisanbau. Die Ackerflächen werden hergerichtet. Damit kommt in der Bäuerlichen Produktion und Absatz AG Hellingen die letzte Kultur in den Boden. Weizen, Gerste, Dinkel, Raps und Triticale – eine Kreuzung aus Weizen und Roggen – sind schon von August bis Oktober letzten Jahres gesät worden. Agrarchef Peter Schmidt und seine Leute sind zufrieden damit, wie die Bestände sich entwickelt haben. „Wir hatten auch jetzt etwas Regen und es ist wärmer geworden – es geht vorwärts“, sagt er. Zumindest das Wetter passt bis jetzt. Trotzdem wird auch 2026 kein sorgenfreies Jahr für die Landwirte. Vieles ist derzeit kaum planbar - erst recht nicht mit Blick auf die Preise zur Erntezeit. Trotzdem hat auch der Hellinger Betrieb schon Kontrakte gemacht – wie die Bauern sagen. Ein Teil der Raps- und Dinkel-Ernte ist also schon unter Vertrag. Völlig ins Blaue hinein will und kann man nicht agieren – das Risiko muss minimiert werden. Und die Landwirte hoffen auf höhere Erlöse gegenüber dem Vorjahr. „Die Aussichten sind derzeit diffus“, so Schmidt. „Vor allem passen die Preise, die uns angeboten werden, nicht zu den stark gestiegenen Kosten.“