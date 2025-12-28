Helios-Pflegeforum: Fachleute besprechen aktuelle Themen

In jedem Jahr richtet die Helios Klinik in Hildburghausen ein Pflegeforum aus. Dabei geht es um wichtige Themen in der Pflege, die in Fachkreisen diskutiert werden. Das Pflegeforum ist dabei eine Schnittstelle zwischen stationären Einheiten und Langpflegeeinrichtungen, erklärt die Hildburghäuser Helios-Pflegedirektorin Antje Jenk. Im eigenen Haus handhabt man es bereits, dass Pflegekräfte die ärztlichen Visiten begleiten, weil psychiatrische Krankheitsbilder herausfordernd sein können - auch in der Pflege.