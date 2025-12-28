 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Hildburghausen

  6. Fachleute besprechen aktuelle Themen

Helios-Pflegeforum Fachleute besprechen aktuelle Themen

Um Bewusstsein für Delir und eine Abgrenzung zur Demenz zu schaffen – hat sich das Helios-Pflegeforum in Hildburghausen dieses Jahr mit diesem Syndrom intensiv befasst.

Helios-Pflegeforum: Fachleute besprechen aktuelle Themen
1
Delir ist eine akute Bewusstseinsstörung – Patienten benötigen dafür eine besondere Pflege. Foto: picture alliance / dpa

In jedem Jahr richtet die Helios Klinik in Hildburghausen ein Pflegeforum aus. Dabei geht es um wichtige Themen in der Pflege, die in Fachkreisen diskutiert werden. Das Pflegeforum ist dabei eine Schnittstelle zwischen stationären Einheiten und Langpflegeeinrichtungen, erklärt die Hildburghäuser Helios-Pflegedirektorin Antje Jenk. Im eigenen Haus handhabt man es bereits, dass Pflegekräfte die ärztlichen Visiten begleiten, weil psychiatrische Krankheitsbilder herausfordernd sein können - auch in der Pflege.

Nach der Werbung weiterlesen

„Wir haben uns in diesem Jahr für das Thema Delir entschieden. Weil es uns am Herzen liegt und weil es zu wenig Beachtung findet“, erklärt Antje Jenk. Zudem sei es ein wichtiges Thema, dass die Region betrifft und dass aufgrund der Demographie häufiger auftreten wird. Delir ist zwar keine rein geriatrische Erkrankung. Aber sie tritt im Alter häufiger auf.

Verwechslung mit Demenz

Delir kann durch verschiedene Faktoren begünstig werden und führt zu längeren stationären Aufenthalten. Wichtiger noch ist, dass sie zu einem hohen Prozentsatz auch tödlich ausgeht. Delirium - heute häufiger Delir genannt - bezeichnet eine akute, kurzzeitig auftretende Bewusstseinsstörung, die von wenigen Stunden bis zu mehreren Monaten anhalten kann. Problematisch ist dabei, dass sie mit Demenz verwechselt werden kann, die ähnliche Symptome aufweist, aber nicht akut auftritt. Delir kann gewisse Auslöser haben. Darunter etwa Medikamente und Drogen oder deren Entzug, Auslöser können aber auch Zustände nach Operationen sein oder Infektionen oder neurologische Gründe.

Orientierungsstörungen, Verwirrtheit, Stimmungsschwankungen - von Aggressivität bis kompletter Gehemmtheit, sogar bis zur Verweigerung von einfachsten Tätigkeiten können mit dem Syndrom einhergehen. „Im Forum haben wir den Unterschied von Delir und Demenz thematisiert und auch ein bisschen trainiert, wie man die Krankheit erkennt und dann entsprechend reagiert“, sagt Julia Seliger, Stationsleiterin Alterspsychiatrie. Den Kollegen begegne zwar das Bild des deliranten Patienten, wie man damit umgeht sei aber weniger bekannt. Auch diesen Bogen soll das Forum schlagen. Man führe heliosweit eine intensive Auseinandersetzung zu dem Thema. So werden etwa zur Vermeidung eines Delirs keine Patienten mehr zur OP geschickt, die mehr als zwölf Stunden ohne Nahrung und Flüssigkeit gewesen sind. Es sind eben nicht nur Substanzen und Medikamentenwechselwirkungen, die das Delir auslösen können. Auch Immobilität kann das Syndrom begünstigen.

 „Einer der Gründe, warum wir das Forum so intensiviert haben ist, dass Delir öfter zutage treten wird“, sagt Antje Jenk. Und damit werden nicht nur Krankenhäuser sondern immer mehr auch Pflegeheime damit konfrontiert werden. „Unsere Ärzte sind darin geschult. Das ist unser Fachgebiet“, sagt Antje Jenk. Aber es gehe auch darum, die Hausärzte zu informieren, damit sie das Krankheitsbild erkennen. Und es geht den Organisatoren auch darum, die Kollegen zu schulen, die im Nachgang des Krankenhausaufenthaltes die Patienten betreuen.

Vorteil bei Delir ist, dass die Krankheit reversibel ist. Demenz ist das nicht - nach dem aktuellen Forschungsstand. „Alles was plötzlich anfängt, ist erst einmal ärztlich zu klären“, sagt Antje Jenk. Ebenfalls wichtig: beide Krankheiten müssen unterschiedlich medikamentös behandelt werden. Nach einer Operation überstehe man den Verlauf schlechter, weil etwa im Delir die Rehabilitation verzögert stattfindet.

Im Forum hat man den Kollegen anhand eines Beispiels verdeutlicht. Ein älterer Patient ist beispielsweise mit einem Harnwegsinfekt eingeliefert worden. Infektiöse Krankheiten können Delir begünstigen. Nach der Behandlung im Krankenhaus findet ein plötzlicher Wechsel des Umfelds statt - etwa durch eine Überführung in eine Reha - auch diese Umstellung kann ein Delir begünstigen. Nach vierzehn Tagen zur Pflege und Betreuung geht es weiter in eine Langpflege, was das Delir wieder triggern könnte. „Es ist eine Herausforderung, auch solche Probleme in einer richtigen Pflegestrategie zu verankern“, sagt Antje Jenk. Darum muss man sich dessen bewusst sein, dass es ein solches Krankheitsbild gibt.

Das Pflegeforum soll auf jeden Fall fortgeführt werden. Darüber ist man sich bei Helios einig. Auch von den teilnehmenden Kollegen habe man gute Rückmeldungen erhalten, dass sie gern wiederkommen wollen, so Julia Seliger. 2026 würde dann das 10. Pflegeforum anstehen. Zu welchem Thema genau man sich dann austauschen werde, das stehe noch nicht fest.

Fortsetzung folgt

Ideen, gebe es aber schon jede Menge. Neurodegenerative Erkrankungen und deren Pflege, Demenz und Umgang mit Demenz-Patienten sei ebenfalls für die Kollegen aus somatischen Kliniken ein spannendes Feld, weiß Antje Jenk. Für Demenzkranke braucht man mehr Zeit und mehr Zuwendungen. Schizophrenie im Alter und in der Jugend könnte ebenfalls ein Thema sein.

Auch aus dem Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie gebe es Themen. „Dort weniger in der Pflege, eher in der Sozialarbeit“, sagt Antje Jenk. Die Auswirkungen der Pandemie haben Kinder und Jugendliche besonders betroffen und sind immer noch zu sehen.

Auch „Pflege und Tod“ könnte 2026 über dem Pflegeforum stehen, weil man bestrebt ist, ein Palliativ-Team aufzubauen. „Wir freuen uns aber auch