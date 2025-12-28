Helios-Pflegeforum: Fachleute besprechen aktuelle Themen

Orientierungsstörungen, Verwirrtheit, Stimmungsschwankungen - von Aggressivität bis kompletter Gehemmtheit, sogar bis zur Verweigerung von einfachsten Tätigkeiten können mit dem Syndrom einhergehen. „Im Forum haben wir den Unterschied von Delir und Demenz thematisiert und auch ein bisschen trainiert, wie man die Krankheit erkennt und dann entsprechend reagiert“, sagt Julia Seliger, Stationsleiterin Alterspsychiatrie. Den Kollegen begegne zwar das Bild des deliranten Patienten, wie man damit umgeht sei aber weniger bekannt. Auch diesen Bogen soll das Forum schlagen. Man führe heliosweit eine intensive Auseinandersetzung zu dem Thema. So werden etwa zur Vermeidung eines Delirs keine Patienten mehr zur OP geschickt, die mehr als zwölf Stunden ohne Nahrung und Flüssigkeit gewesen sind. Es sind eben nicht nur Substanzen und Medikamentenwechselwirkungen, die das Delir auslösen können. Auch Immobilität kann das Syndrom begünstigen.