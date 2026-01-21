Im Rahmen des Neujahrsempfangs der Helios Fachkliniken in Hildburghausen sind auch drei Spenden vergeben worden. Die Mitarbeiter konnten selbst abstimmen, für welche drei Spendenzwecke Geld gesammelt werden soll. Mit einem Chip pro Mitarbeiter wurde zudem ermittelt, in welcher Ratio die Spenden verteilt werden sollen. Dabei schlägt das Unternehmen zwei Fliegen mit einer Klappe. Denn für die hauseigene, jährliche Befragung der Mitarbeiter gibt es einen kleinen Motivationsschub. Fünf Euro wirft Helios in den Spendentopf für jeden Mitarbeiter, der sich an der Umfrage beteiligt. Auf diese Weise sind fast 2000 Euro zusammengekommen.