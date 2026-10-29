Manchmal sind es schon Kindergartenkinder, die nicht mehr zurechtkommen und im Gruppenalltag so große Schwierigkeiten haben, dass sie eine Einrichtung kaum noch besuchen können. Nicht unbedingt, weil sie schwer psychisch erkrankt sind, sondern weil ihr Verhalten eine normale Teilhabe am Alltag nahezu unmöglich macht.Dr. Stefanie Hagen beobachtet diese Entwicklung mit Sorge. Die Chefärztin der Kinder- und Jugendpsychiatrie an den Helios Fachkliniken Hildburghausen hat zunehmend mit sehr jungen Patienten zu tun. „Das Alter zieht sich nach unten“, sagt sie. Zugleich seien die Probleme, mit denen Kinder und Jugendliche in die Klinik kommen, vielschichtiger geworden. Klassische psychiatrische Krankheitsbilder stehen längst nicht mehr allein im Mittelpunkt. Oft ist es ein ganzes Bündel von Schwierigkeiten, das die jungen Menschen und ihre Familien belastet.