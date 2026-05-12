Helfergleichstellung Frei fürs Ehrenamt? Dobrindt bei Rotkreuz-Übung

Aktuell gilt die Freistellung für Helfer in Bayern nur für das THW und die Feuerwehr - nicht aber für andere Ehrenamtliche. Und dies, obwohl die Rettungskräfte teilweise bei denselben Einsätzen zusammenarbeiten. Helfergleichstellung bedeutet, dass die ehrenamtlichen Helfer der Hilfsorganisationen mit den Einsatzkräften der Feuerwehr und dem THW rechtlich gleich gestellt werden.