Zur Bundestagswahl am vergangenen Sonntag drehte sich alles um die große deutsche Politik. Die Gesichter der Wahl sind jedoch nicht nur Parteien und Politiker, sondern auch die ehrenamtlichen Helfer. Sie bereiten die Wahllokale vor, beaufsichtigen die Wahlhandlung und zählen die Stimmen am Ende des langen Wahltages auch noch aus – ohne Wahlhelfer wäre die Wahl nicht möglich. Damit die Wahl ordnungsgemäß über die Bühne geht, verbringen sie ihren Sonntag im Wahllokal. Die Wahl an sich ist aber nur einer der Gründe für ihr Engagement.