Helfer für Sicherheit: Weit mehr als 200 Freiwillige Polizeihelfer in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - In den vergangenen Jahren sind in Hessen weit mehr als 200 Männer und Frauen im Freiwilligen Polizeidienst tätig gewesen. Mit Stand April dieses Jahres unterstützten 266 Helfer die Vollzugspolizei in mehr als 60 Kommunen landesweit, teilte Innenminister Roman Poseck (CDU) auf eine Kleine Anfrage des fraktionslosen Abgeordneten Maximilian Müger mit. In den Jahren 2025 und 2024 seien es 281 beziehungsweise 277 Helfer gewesen. Die durchschnittliche monatliche Einsatzzeit habe bei rund 6,5 Stunden gelegen. Den Freiwilligen Polizeidienst gibt es in Hessen seit dem Jahr 2000.