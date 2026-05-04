Wenn am 9. Mai zum 53. Rennsteiglauf mehr als 18.000 Läuferinnen und Läufer den Rennsteig unter die Füße nehmen, dann kommt auch Schmiedefeld wieder eine ganz besondere Bedeutung zu. Zum dann 50. Mal empfängt der kleine Ort die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Ziel, die sich für eines der Angebote entschieden haben. Ein Vielfaches mehr als Einwohner selbst hat der Ort dann an Sportlern und Gästen zu bewältigen. Und das wird nun tatsächlich schon seit fünf Jahrzehnten mit Bravour gemeistert.