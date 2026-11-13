Vor den Herbstferien startete der Aufruf für „Weihnachten im Schuhkarton“ an der Grundschule Oepfershausen. Jedes Jahr spricht der Gedanke, in der Weihnachtszeit an andere zu denken, die Kinder an. So wuchs der Geschenke-Berg im Eingang von Tag zu Tag. Stolz präsentierten alle ihren schön verpackten Karton, gemeinsam wurde das Ergebnis ausgezählt. 62 Kinder dürfen sich nun über ein Geschenk aus der Grundschule „Am Hahnberg“ freuen. Zunächst wurden die Pakete zur Sammelstelle ins Pfarramt Wasungen gebracht. Von dort gehen sie auf die Reise, um Kindern einen Glücksmoment zu bescheren. Päckchen aus dem deutschsprachigen Raum gehen an Kinder in Osteuropa, genauer gesagt nach: Bulgarien, Kroatien, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Polen, Rumänien, Slowakei und die Ukraine.