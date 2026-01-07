Die Veste Heldburg thront weithin sichtbar über dem Landkreis Hildburghausen, strahlt mitten in Franken. Im Volksmund wird sie „Fränkische Leuchte“ genannt – ein Name, der mehr ist als ein landschaftliches Bild. Denn für Helene Franz, spätere Freifrau von Heldburg, wurde dieser Ort zu einem inneren Licht. Inge Grohmann, frühere Burgverwalterin der Veste, hat sich über Jahre intensiv mit der Liebesgeschichte zwischen Helene und Herzog Georg II. von Sachsen-Meiningen beschäftigt. In ihrem Buch „Skandal und Liebe“ hat sie Briefe, Lebenswege und Zeitumstände zusammengeführt. Unsere Redaktion sprach mit ihr bereits jetzt – zu Beginn des 2026 ausgerufenen Georgjahres – über einen Ort, eine Liebe und ihre bleibende Botschaft: Ein Blick auf Helene, Georg und die stille Kraft der Veste Heldburg.