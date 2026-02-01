Wer in Heldburg am Samstagabend in den Piko-Saal eintrat, sich zwischen all den närrischen Fantasiefiguren niederließ, der fand sich wenig später in einer päpstlichen Versteigerung, zwischen Struwwelpeter und einem eigenwilligen Grammophon wieder. Der Karneval am Fuß der Fränkischen Leuchte hat nämlich die angenehme Eigenschaft, nie ganz das zu tun, was man erwartet. Und genau das macht seinen Reiz aus. Er ist immer neu, jeder Abend anders.