Fauchende Brenner, lodernde Flammen und jede Menge Teamgeist. Beim Jugendlager des Ballonsportclub Thüringen e. V. tauchen Jugendliche im Alter von neun bis siebzehn Jahren ganz tief in die Welt des Ballonfahrens ein. Gemeinsam mit dem Vereinsvorsitzenden Swen Gaudlitz erleben sie an diesem Wochenende spannende Abenteuer, lernen alles rund um das Ballonfahren und dürfen selbst in schwindelerregende Höhen aufsteigen.