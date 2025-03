Kaum sind die Stimmen der Bundestagswahl ausgezählt, steht für die Einwohner der Stadt Heldburg und der Gemeinde Straufhain der nächste Gang zur Wahlurne an. Anders als bei der Bundestagswahl müssen sich die Wähler bei den Bürgermeisterwahlen am Sonntag jedoch nicht durch eine lange Liste von Bewerbern arbeiten – es gibt jeweils nur einen Kandidaten. In Heldburg möchte Bürgermeister Christopher Other (CDU) gerne seinen Platz im Rathaus behalten und in der Gemeinde Straufhain will Bürgermeister Tino Kempf (Freie Wähler) im Amt bestätigt werden.