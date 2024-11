Über eine Million Euro Altschulden seien aus eigener Kraft getilgt worden und das neben enormen Investitionen in die Infrastruktur in relativ kurzer Zeit. Dass das fortgesetzt werden kann, sei laut Other keineswegs selbstverständlich: „Die Aufgaben zur Erhaltung des Kurort-Status von Bad Colberg, das nachhaltige Meistern der Forstkrise und die Wiederherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit sind nur einige Dinge, die engagiert anzupacken sind.“ Die Vielschichtigkeit des Amtes habe speziell seit der Corona-Krise neue Dimensionen angenommen, womit gleichsam Erfahrung und Innovation abverlangt werden. „Da ich der festen Überzeugung bin, Stabilität und Ideenreichtum miteinander kombinieren zu können, werfe ich meinen Hut in den Ring und kandidiere für eine zweite Amtszeit als Bürgermeister meiner Heimatstadt Heldburg“, so Other.