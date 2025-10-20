Strahlend weiße Wände, mattgrüne Fronten und mit allem ausgestattet, was man braucht. Am Montag hat Heldburgs Bürgermeister Christopher Other (CDU) die neue Küche im Mehrgenerationenhaus in Heldburg eingeweiht. Sie bildet künftig das Herzstück des neuen Bürgercafés. Vom modernen Herd über einen Backofen bis hin zu großzügigen Arbeitsflächen ist alles vorhanden. „Ich bin froh, dass wir dieses Projekt endlich umsetzen konnten. Von der ersten Idee bis zum Antrag und der Umsetzung hat es eine Weile gedauert“, sagt Other.