Ohren zu und los. Der Knall geht durch Mark und Bein. Was war das denn? Ein zweiter und ein dritter folgen. Die Schussobjekte sind in Rauch gehüllt, der langsam abzieht und den Blick freigibt auf Kanonen und Männer in Uniformen. Das ist das Traditionsregiment Reichsgeneralfeldmarschall Prinz Friedrich Josias von Sachsen-Coburg-Saalfeld. Mit den Böllerschüssen ist der Fest-Samstag in Heldburg eröffnet. Ein paar hundert Gäste sind schon da – und beobachten, wie aus flachen Modellballonhüllen Miniaturausgaben der Himmelsriesen werden. Die Ballonjugend, besser gesagt die 21 Mädchen und Jungen, die am Ballonjugendlager teilnehmen, sind gefragt. Sie übernehmen das Steuer beim Wettbewerb, sozusagen ein „Fly-in“ der Modellballone. Das Zielkreuz wartet auf abgeworfene Marker . . .