Es könnte im nächsten Winter kalt werden für die Spielerinnen und Fans des Deutschen Volleyballmeisters VfB 91 Suhl und die anderen Vereine sowie den Schulsport in der Sporthalle Wolfsgrube – wenn bis dahin die Heizungsanlage der Jenaplanschule nicht erneuert ist. Diese versorgt als Zentralheizung neben dem in unmittelbarer Nachbarschaft liegenden Schulgebäude auch die Halle mit Wärme und warmem Wasser.