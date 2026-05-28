Es könnte im nächsten Winter kalt werden für die Spielerinnen und Fans des Deutschen Volleyballmeisters VfB 91 Suhl und die anderen Vereine sowie den Schulsport in der Sporthalle Wolfsgrube – wenn bis dahin die Heizungsanlage der Jenaplanschule nicht erneuert ist. Diese versorgt als Zentralheizung neben dem in unmittelbarer Nachbarschaft liegenden Schulgebäude auch die Halle mit Wärme und warmem Wasser.
Heizungsanlage verschlissen Wird es kalt in der Wolfsgrube?
Georg Vater 28.05.2026 - 15:33 Uhr