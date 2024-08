Ronny Ballerstädt-Petsch, der Vorsitzende des Kreisverbandes Schmalkalden-Meiningen von Bündnis90 / Die Grünen hatte an seine Gästen solche Fragen, die wehtun. Doch er wollte am Freitag darauf klare Antworten von Umweltminister Bernhard Stengele und dem stellvertretenden Fraktionschef der Grünen im Bundestag, Andreas Andretsch. Schlüssige Antworten, damit er die weitergeben kann an Bürger, die ihn und andere Grüne vor Ort fragen. Damit Politik in Berlin und Erfurt auch im ländlichen Raum von Südwestthüringen Akzeptanz finden kann. Bisher sei diese Kommunikation schlecht gelaufen, findet Ballerstedt-Petsch, was beide Gäste einräumen.