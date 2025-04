Erfurt (dpa/th) - Der Großteil der neu gebauten Wohnungen in Thüringen wird primär mit regenerativen Energien beheizt. Von den im vergangenen Jahr 678 neu geplanten Wohngebäuden werden 87,3 Prozent mit Wärmepumpen, Solaranlagen und Co ausgestattet, wie das Statistische Landesamt in Erfurt mitteilte. Das sei im Vergleich zum Jahr zuvor eine Zunahme von 2,1 Prozent.