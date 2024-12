Heizkostenabrechnung:: So geht‘s einfach und rechtssicher

Das Unternehmen ista als eines der international führenden Unternehmen für Immobilien- und Abrechnungsservices, hat eine Komplettlösung zur verbrauchsabhängigen Heizkostenabrechnung entwickelt, die die Vorgaben der HKVO erfüllt. Dabei handelt es sich um ein System, das alle Daten der Heizkostenverteiler, Wärmezähler und Wasserzähler per Funk überträgt. In den meisten Fällen muss daher keine Wohnung mehr betreten werden, der entsprechende Aufwand für die Bewohner:innen entfällt. Ista verantwortet die transparente und zuverlässige Abrechnung sowie die monatlichen Verbrauchsinformationen. Mit „EcoTrend“ werden Bewohner:innen digital und datenschutzkonform über ihren Wärme- und Warmwasserverbrauch in Kenntnis gesetzt, per iOS- und Android-App, im Webportal oder per E-Mail. Sollten sich einzelne Parteien nicht für den Service registrieren, steht die Verbrauchsinformation auch als PDF zur Verfügung oder kann auf Wunsch postalisch versandt werden.