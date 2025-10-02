Heizkostenabrechnung: Rechtssicher selbst erstellen

Typische Fehlerquellen, wenn die Heizkostenabrechnung selbst erstellt wird, sind die falsche Erfassung der Verbrauchswerte und eine nicht nachvollziehbare Aufteilung der CO₂-Kosten. Solche Fehler können rechtliche und finanzielle Konsequenzen nach sich ziehen, etwa Rückerstattungen und Streitigkeiten mit Mieter/-innen. Ein professioneller Dienstleister wie ista minimiert diese Risiken. Er hat eine Komplettlösung zur verbrauchsabhängigen Heizkostenabrechnung entwickelt. Dabei handelt es sich um ein System, das alle Daten der Heizkostenverteiler, Wärmezähler und Wasserzähler per Funk überträgt. In den meisten Fällen muss daher keine Wohnung mehr betreten werden, der entsprechende Aufwand für die Bewohner/-innen entfällt. Wer die Heizkostenabrechnung selbst erstellen möchte, sollte sich also gut überlegen, ob er/sie nicht doch besser einen Dienstleister beauftragt. Dadurch geht die Heizkostenabrechnung einfach von der Hand und ist rechtssicher und transparent. Gleichzeitig ist es mit einer korrekten Abrechnung leichter, die Energieeffizienz eines Gebäudes zu bewerten und ihren Wert auch langfristig zu erhalten.