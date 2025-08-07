Heizkosten: Mieterbund warnt vor stark steigenden Kosten für Fernwärme

Berlin - Der Deutsche Mieterbund warnt vor stark steigenden Kosten für Fernwärme und fordert die Bundesregierung zu Entlastungen auf. Viele Mieterinnen und Mieter stünden aktuell vor hohen Kostensteigerungen bei Fernwärme, sagte Melanie Weber-Moritz, Präsidentin des Deutschen Mieterbundes. Während bei Gaskunden für das Jahr 2024 durchschnittlich sieben Prozent höhere Kosten im Vergleich zum Vorjahr zu erwarten seien, sei der prognostizierte Preisanstieg bei Fernwärmekunden mit 27 Prozent mehr als dreimal so hoch.