Heizen: Ärger um Heizöl-Lieferungen landet bei Verbraucherschützern

Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer Verbraucherzentrale verzeichnet angesichts gestiegener Energiepreise zunehmend Probleme bei der Lieferung von Brennstoffen. Demnach meldeten sich mehr Menschen bei den Experten, weil Lieferanten versuchten, von Verträgen zurückzutreten. "Zum Beispiel: Die Leute haben Heizöl bestellt am Anfang des Jahres - noch bevor der Krieg begonnen hat", erläutert ein Sprecher einen klassischen Fall. Damals waren die Preise wesentlich niedriger. Nun teile der Händler mit, dass er vom Vertrag zurücktritt. "Was ja so nicht geht", so der Sprecher.