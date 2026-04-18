Heizen: Ärger um Heizöl-Lieferungen landet bei Verbraucherschützern

Dauerbrenner bei den Beratungen im Bereich Energie und Sanierung sei weiterhin der Heizungstausch. Man habe sich darauf eingestellt, dass die Nachfrage im Zuge des Iran-Krieges noch einmal ansteige. Es gebe bei vielen Menschen aber eine gewisse Unsicherheit, wie es mit der Förderung und dem sogenannten Heizungsgesetz im Detail weitergeht. "Wenn man sich für so eine Investition entscheidet und eine Heizung dann 20, 25 Jahre halten soll, dann will man natürlich genau wissen, wie die Konditionen sind", so der Sprecher.