Erfurt (dpa/th) - Es wird heiß am Donnerstag in Thüringen: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in Erfurt, Gera und Meiningen voraussichtlich Temperaturen von 30 Grad - und andernorts noch mehr. In Jena, das wegen seiner Lage im Kessel des Saaletals oft besonders unter Hitze zu ächzen hat, wird mit bis zu 31 Grad gerechnet. Am heißesten soll es aber im Altenburger Land nahe der Grenze zu Sachsen-Anhalt werden: Dort sind Höchstwerte von 32 Grad zu erwarten, wie ein DWD-Sprecher sagte. Etwas kühler bleibt es im Thüringer Bergland mit bis zu 27 Grad.