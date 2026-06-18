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Heißer Tag erwartet Bis zu 32 Grad: Wo die Hitze in Thüringen heute zuschlägt

Der Donnerstag wird heiß. Und die Nacht verspricht laut Meteorologen nur vorübergehend etwas Abkühlung. Danach soll es noch ärger kommen.

Heißer Tag erwartet: Bis zu 32 Grad: Wo die Hitze in Thüringen heute zuschlägt
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Bis zu 32 Grad werden am Donnerstag in Thüringen erwartet. (Symbolbild) Foto: Annette Riedl/dpa

Erfurt (dpa/th) - Es wird heiß am Donnerstag in Thüringen: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in Erfurt, Gera und Meiningen voraussichtlich Temperaturen von 30 Grad - und andernorts noch mehr. In Jena, das wegen seiner Lage im Kessel des Saaletals oft besonders unter Hitze zu ächzen hat, wird mit bis zu 31 Grad gerechnet. Am heißesten soll es aber im Altenburger Land nahe der Grenze zu Sachsen-Anhalt werden: Dort sind Höchstwerte von 32 Grad zu erwarten, wie ein DWD-Sprecher sagte. Etwas kühler bleibt es im Thüringer Bergland mit bis zu 27 Grad.

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Den ganzen Tag über soll es heiter bis wolkig und trocken bleiben. Die Nacht bringt dann etwas Abkühlung, laut DWD sinken die Temperaturen auf 18 bis 15 Grad.

Das sommerliche Wetter ist dabei nur ein Vorbote für den Freitag, der mit örtlichen Höchstwerten bis 36 Grad noch heißer werden soll - bei gleichzeitig zunehmender Gewittergefahr.