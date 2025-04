Schauer möglich, aber nicht überall wahrscheinlich

Vereinzelt werden in den kommenden Tagen Regenschauer in Thüringen erwartet. "Dass es aber flächendeckend durchregnet, ist sehr unwahrscheinlich", so Jens Oehmichen, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD). Gerade im Osten Thüringens könne es trocken bleiben. "In den Regionen, die keinen Regen abbekommen, muss man dann auch die Waldbrandgefahr im Blick behalten, wenn man ein Feuer machen möchte."