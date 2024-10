Der Mann wird beschuldigt, Frauen in Tirol die Heirat versprochen oder sie geheiratet zu haben, um sich finanziell zu bereichern. Zudem soll er Dokumente gefälscht und verschiedene Identitäten angenommen haben und so an Mietwohnungen und andere Unterlagen gelangt sein. Mehr als drei Jahre lang soll er untergetaucht sein. Die Ermittlungen, auch zur Schadensumme der mutmaßlich begangenen Betrugsdelikte, dauerten an.