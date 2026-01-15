Es ist einer dieser Momente, bei dem fast jede Frau eine Vorstellung hat, wie er sein soll. Nach einigen Anproben erkennt die Braut ihr Traumkleid für die Hochzeit, Tränen kullern bei Mutter und Tochter - die Entscheidung ist gefallen. Den Frauen fällt in diesem Moment meist „ein Stein vom Herzen“. Viele realisieren erst jetzt, dass sie heiraten werden, sagt Brautausstatterin Isabell Kirsten. Sie hat seit 2017 ein Geschäft in Gerden in Niedersachsen und seit Oktober 2023 auch einen Zweitstandort in Breitungen. Wofür sich werdende Ehefrauen im Jahr 2026 entscheiden und wo der Trend hingeht.