Da hat er aber nicht schlecht gestaunt, der Herr Bräutigam, als ihm an jenem 4. Oktober 2025 im Meininger Trauzimmer in der herzoglichen Elisabethenburg statt der erwarteten Braut zwar kein Drache, aber doch ein braunes Dino-Ungetüm entgegenschritt. Jacqueline Bauß, die angehende Ehefrau, hatte ihrem Zukünftigen einfach mal einen kleinen Streich spielen wollen, weil der selbst gern andere aufs Korn nimmt. Bräutigam Marco Krone nahm es natürlich ebenso mit Humor, wie die übrige Hochzeitsgesellschaft den Schabernack gebührend feierte.