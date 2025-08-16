Seit Kurzem gibt es einen neuen Ort, an dem man sich in Arnstadt das Ja-Wort geben kann: Neben dem Standesamt im historischen Rathaus sind Hochzeiten nach Angaben der Stadtverwaltung nun auch im Vorsaal des Arnstädter Schlossmuseums möglich. Der elegante Barock-Saal bietet ein ganz besonderes Ambiente für Hochzeiten mit bis zu 40 Gästen. Nach der Zeremonie bilden der Festsaal oder der Lustgarten des Neuen Palais die geeignete Kulisse für Hochzeitsfotos.