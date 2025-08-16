Seit Kurzem gibt es einen neuen Ort, an dem man sich in Arnstadt das Ja-Wort geben kann: Neben dem Standesamt im historischen Rathaus sind Hochzeiten nach Angaben der Stadtverwaltung nun auch im Vorsaal des Arnstädter Schlossmuseums möglich. Der elegante Barock-Saal bietet ein ganz besonderes Ambiente für Hochzeiten mit bis zu 40 Gästen. Nach der Zeremonie bilden der Festsaal oder der Lustgarten des Neuen Palais die geeignete Kulisse für Hochzeitsfotos.
Heiraten in Arnstadt Neue Location für das Ja-Wort
Redaktion 16.08.2025 - 08:00 Uhr