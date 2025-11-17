„Dein ist mein ganzes Herz. Du bist mein Reim auf Schmerz.“ Mit diesen Zeilen hatte sich der gleichermaßen erfolgreiche wie bekannte deutsche Musiker Heinz Rudolf Kunze in die (wie könnte es nicht passender sein) Herzen der Menschen gesungen. 40 Jahre später will der gebürtige Ostwestfale in die Ilmenauer Festhalle kommen, gemeinsam mit der Bigband der Bundeswehr seine Lieder in jazzigem Gewand neu aufleben lassen.