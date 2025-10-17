In der Fotoausstellung von Guido Jannek kommt der Besucher nicht am großen Werbebanner vorbei. Drei Porträtfotos ziehen hier den Blick auf sich – ebenso wie die Figur eines stilisierten Kaktus bei jedem von diesen. Dieser Kaktus versteckt oder zeigt sich auf jedem Foto, so wie im Fernsehen immer oben das Logo des Senders. Und obwohl sich diese Ausstellung ja eigentlich mit nicht „gestellten“ Porträtfotos beschäftigt, kommt natürlich sofort die Frage, was es mit diesem Kaktus wohl auf sich habe. Und das erklärt Guido Jannek so: