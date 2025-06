Es war beabsichtigt, dass die kleine Gruppe um Ingrid Schneider, Vorsitzende des Kultur-, Heimatpflege- und Brauchtumsvereins Langewiesen, beim Rundgang durch die Heinse-Ausstellung vor dem Foto mit dem Lebenslauf von Erich Krauß, dem verdienstvollen Heinse-Freund, innehielt. Dem Altlehrer und wenigen Getreuen wie seinem Kollegen Günther Ehrling ist es zu verdanken, dass der Name Johann Jacob Wilhelm Heinse zu DDR-Zeiten in Langewiesen nicht völlig in Vergessenheit geriet.