An Kulturinteresse, Kunstverständnis und Gemeinschaftssinn mangelt es im Suhler Ortsteil Heinrichs keinesfalls. Das zeigt sich auch seit Jahren an dem von Claudia Schmidt organisierten montäglichen Hofsalon. Diesmal saß in dem gemütlichen Sessel in der Alten Post der Heinrichser Grafiker, Maler und Illustrator Michael Kühn.