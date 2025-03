Dass dieser Roboter jemals einen Schornstein würde hinauffahren können, hat Tommy Rossmann lange bezweifelt. „Er ist einfach sehr schwer“, begründet er. Doch Luca Buchwald, Constantin Kupfer und Janek Ritz haben es ihrem Lehrer bewiesen: Der Kaminkehr-Roboter, an dem die drei Zehntklässler des Heinrich-Ehrhardt-Gymnasiums ein gutes Jahr lang getüftelt haben, funktioniert. Und zwar so gut, dass er beim Regionalwettbewerb von Jugend forscht in Schmalkalden in der Kategorie Arbeitswelt den ersten Platz abgeräumt hat („Freies Wort“ berichtete).