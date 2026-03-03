Die „Stimme der Heimat“ macht in Sonneberg Station. Das jedenfalls behauptet der riesige Aufdruck auf der Lkw-Plane über den Schlagersänger Heino. Der Sattelschlepper kommt aus dem Erzgebirge, der Künstler aus Österreich, aber seine Fans, die kommen hauptsächlich von hier. Megaevent am Montagabend im G-Haus: „Made in Germany“ heißt die Tournee, die ausgerechnet im Sonnebergischen ihr begeistertes Publikum findet – wie Tags zu vor schon in Meiningen.