Heinersdorf Die Glocken laden wieder zum Gottesdienst

Uwe Nothnagel und Kevin Lips bereiten die neuen Eichenholzjoche vor. Foto: Doris Hein

Für Uwe Nothnagel, Kevin Lips und Sören Ortlepp vom Glocken- und Turmuhrspezialisten Willing bedeuteten die umfangreichen mehrtägigen Arbeiten vor Ort natürlich auch, viel Material und Werkzeug hoch hinauf in den Glockenturm beziehungsweise von dort herunter zu schleppen. Den herrlichen Ausblick von dort oben zu genießen, dafür blieb ihnen kaum Zeit.

Der weiche Ton der Glocken

Am Donnerstag, 29. Oktober, erfolgte die Übernahme der restaurierten Glocken mit all ihrem erneuerten Drumherum – natürlich mit entsprechendem Probeläuten, das bestimmt so manchem im Ort aufgefallen sein dürfte, ebenso wie der weichere Ton der Glocken. Das neue Geläut kann übrigens per Funk aus einer Entfernung von bis zu einem Kilometer ein- und ausgeschaltet werden.

Für Sonntag, 8. November, lädt der Gemeindekirchenrat nun alle Interessenten um 14 Uhr zum Festgottesdienst ein, bei dem der wiederkehrende Glockenklang gemeinsam gefeiert werden soll. „Seit Generationen gehören die Glocken zum Leben unseres Ortes. Sie rufen zum Gottesdienst, begleiten freudige und traurige Anlässe und sind ein Stück Heimat und lebendige Geschichte. Ihr fast einjähriges Schweigen hat uns gezeigt, wie sehr dieser vertraute Klang zu unserer Kirche und unserem Dorf gehört“, heißt es in der Einladung. Der Weg zur Wiederinbetriebnahme sei nicht immer einfach gewesen, denn neben den technischen Anforderungen mussten zahlreiche organisatorische Aufgaben und bürokratische Hürden bewältigt werden. „Ein großes Dankeschön der Kirchgemeinde geht deshalb schon jetzt an alle Spenderinnen und Spender, die beteiligten Firmen und Fachleute, die Vertreter aus Politik und Verwaltung, die Vereine und alle weiteren Wegbegleiter, die mit Ihrer Großzügigkeit, ihrer Arbeit und Unterstützung geholfen haben, ein wertvolles Stück unseres kirchlichen und örtlichen Erbes für kommende Generationen zu bewahren“, betont der Gemeindekirchenrat.

Übrigens: Die Bau- und Sanierungsarbeiten am Gotteshaus haben damit noch längst kein Ende gefunden. Wer sich die Kirche einmal näher anschaut, dem wird am Gemäuer problemlos der eine oder andere Grund zur Fortsetzung der Arbeiten ins Auge fallen. Wer die Kirchengemeinde Heinersdorf hierbei unterstützen möchte, kann dies mit einer Spende tun. Empfänger: Evangelischer Kirchenkreisverband Meiningen, Kreditinstitut: Sparkasse Sonneberg, IBAN: DE93 8405 4722 0304 2007 94, BIC: HELADEF1SON, Verwendungszweck: Marienkirche Heinersdorf.