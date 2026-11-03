Heinersdorf Die Glocken laden wieder zum Gottesdienst

Die fertige Glockenläuteanlage in der Heinersdorfer Kirche. (Foto: Doris Hein)
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Den 3. September 2025 werden Pfarrerin und Gemeindekirchenrat in Heinersdorf wohl nicht so schnell vergessen. Bei einer turnusmäßigen Baubegehung des Gotteshauses zur Überprüfung der Sicherheit der Glockenanlage wurde noch während des Ortstermins eine sofortige Nutzungsunterlassung durch die Kreiskirchenbaureferentin Cornelia Meinhold ausgesprochen und die Läuteanlage durch die Firma Elektro Gross umgehend außer Betrieb genommen. Der Grund hierfür war Funkenbildung im Schaltkasten für die immerhin über 50 Jahre alte Läutemaschinensteuerung.
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Wer schon einmal gesehen hat, wieviel Holz in der Kirche verbaut ist, wird nachvollziehen können, dass unter diesen Umständen die Gebäudesicherheit Vorrang hatte. Seitens der Kirchgemeinde ging man das Problem mit Elan und Zuversicht umgehend an. Schließlich haben die Heinersdorfer vor rund zehn Jahren ihr denkmalgeschütztes Gotteshaus auch schon erfolgreich gegen die Holzwürmer verteidigt.
Bei Thomas Walther lief alles zusammen
Bei dem Sonneberger Ingenieur Thomas Walther, der die Bauarbeiten an den Gebäuden im Kirchenkreis betreut, liefen wieder einmal die Fäden für die Vorbereitung und Durchführung der notwendigen Arbeiten zusammen. Zunächst galt es natürlich, für die erforderlichen Umbauarbeiten entsprechende denkmalschutzrechtliche und kirchenrechtliche Genehmigungen einzuholen. Dass so etwas seine Zeit braucht, ist nicht nur bei Kirchenbauten hinlänglich bekannt. Als sich bei genauerem Hinschauen zeigte, dass auch die alten Kirchenjoche defekt waren, musste ein weiterer Beschluss gefasst werden. Zudem wurden Anträge auf Fördermittel gestellt, Sponsoren gesucht und (nicht nur) bei einem grandiosen Benefizkonzert inmitten der Kirche Spenden für selbige gesammelt.
Auch Angebote für die Rettung des kirchlichen „Klangkörpers“ wurden rechtzeitig eingeholt. Die umfangreichsten Arbeiten übernahm letztendlich die renommierte Firma Willing aus Gräfenhain, die auf Vertrieb, Einbau, Service und Reparatur von Turmuhren- und Glockenanlagen spezialisiert ist. Geschäftsführer Steffen Willing und sein Team kennen sich auch mit den Glocken und Läutwerken der Gotteshäuser im Landkreis Sonneberg gut aus. „Wir betreuen insgesamt rund 1.800 Objekte und schmieden viel für die Denkmalpflege“, erklärt Willing. Dabei können die Spezialisten aus dem Landkreis Gotha auf zahlreiche besondere Einsätze verweisen. So etwa auf umfangreiche Restaurierungsarbeiten an den Friedensglocken für die Herderkirche zu Weimar, am handgeschmiedeten Turmuhrwerk des Klosters Seeon im Chiemgau aus der Zeit um 1700, der Lullusglocke im Katharinenturm neben der Bad Hersfelder Stiftsruine - der ältesten gegossenen Glocke Deutschlands aus dem Jahr 1038 – sowie an der Turmuhr als museales Präsentationsobjekt innerhalb der Führungen zur größten freischwingenden Glocke des Mittelalters, der Gloriosa im Dom zu Erfurt. Auch im Palais Schaumburg in Bonn waren die Gräfenhainer an den Restaurierungsarbeiten beteiligt.
In Judenbach und Heinersdorf war die Firma bereits in den 1990ern zu Gange. Die Glockenanlage der Marienkirche in Heinersdorf wird, wie auch die Turmuhr, regelmäßig durch sie gewartet.
Die dabei festgestellten wiederholten Probleme mit der Läuteanlage brachten den Stein ins Rollen. Hinzu kamen die Schäden an den Jochen für die Glocken. Dabei, so Willing, handele es sich keineswegs um einen seltenen Schaden. In den 1920er bis 1960er Jahren seien in vielen Kirchen Stahljoche eingebaut worden, viele davon zeigen heute Risse oder kaputte Nieten.
Auch in Heinersdorf wurden zu DDR-Zeiten die drei Bronzeglocken umgehangen, von Eichenholzjochen an gestelzte Stahljoche. Dabei spielte es wohl auch eine Rolle, dass damals dem Denkmalschutz noch nicht die gleiche Bedeutung beigemessen wurde wie heute.
Nun galt es also, drei neue Joche zu fertigen. Diesmal wieder aus Eichenholz, wie sie jahrhundertelang ihren Dienst getan hatten. Hinzu kamen drei dazu passende fliehende Klöppel und eine Softsteuerung, die künftig die Glocken extrem sanft anziehen soll und damit Glocken und Turm beim Läuten gleichermaßen schont.
Bis zur Kirchweih im Juni sollte eigentlich alles wieder in Ordnung sein. Diese Hoffnung hatten zumindest Akteure und Gäste beim Benefizkonzert Mitte April explizit zum Ausdruck gebracht. Doch das Einholen neuer Beschlüsse und Genehmigungen erforderte mehr Zeit als gedacht. Und so erklang zu den Gottesdiensten weiterhin über Lautsprecher das Geläut von Glocken in Erfurt, denn das der eigenen Glocken in St. Marien hatte vor der Sperrung leider niemand aufgenommen.
Am 26. Oktober begannen schließlich Mitarbeiter der Firma Willing mit den Einbauarbeiten der vorbereiteten neuen Joche, dem Einstemmen der Kronen und Lager, dem Anbau der Läuteräder, der Befestigung der Glockenbänder, dem Positionieren der Motoren – kurzum, mit der Montage der Glocken und all den nötigen Arbeiten drumherum. Mit einer Zugwaage wurde zudem das Gewicht der Glocken bestimmt. Bei der größten der drei Bronzeglocken, die – und das kann man noch immer auf ihr nachlesen - 1610 bei Melchior und Hieronimus Moerinck in Erfurt gegossen wurde und den Namen des Herzogs Johann Casimir trägt, zeigte die Waage 634 Kilogramm an. Die kleinste, 1959 bei Franz Schilling Söhne in Apolda als Ersatz für das 1942 beschlagnahmte 500 Jahre alte Original gefertigte, brachte immerhin noch 159 Kilogramm auf die Waage. Die mittlere aus dem 14. Jahrhundert soll übrigens ein Geschenk von Kloster Banz gewesen sein.
Für Uwe Nothnagel, Kevin Lips und Sören Ortlepp vom Glocken- und Turmuhrspezialisten Willing bedeuteten die umfangreichen mehrtägigen Arbeiten vor Ort natürlich auch, viel Material und Werkzeug hoch hinauf in den Glockenturm beziehungsweise von dort herunter zu schleppen. Den herrlichen Ausblick von dort oben zu genießen, dafür blieb ihnen kaum Zeit.
Der weiche Ton der Glocken
Am Donnerstag, 29. Oktober, erfolgte die Übernahme der restaurierten Glocken mit all ihrem erneuerten Drumherum – natürlich mit entsprechendem Probeläuten, das bestimmt so manchem im Ort aufgefallen sein dürfte, ebenso wie der weichere Ton der Glocken. Das neue Geläut kann übrigens per Funk aus einer Entfernung von bis zu einem Kilometer ein- und ausgeschaltet werden.
Für Sonntag, 8. November, lädt der Gemeindekirchenrat nun alle Interessenten um 14 Uhr zum Festgottesdienst ein, bei dem der wiederkehrende Glockenklang gemeinsam gefeiert werden soll. „Seit Generationen gehören die Glocken zum Leben unseres Ortes. Sie rufen zum Gottesdienst, begleiten freudige und traurige Anlässe und sind ein Stück Heimat und lebendige Geschichte. Ihr fast einjähriges Schweigen hat uns gezeigt, wie sehr dieser vertraute Klang zu unserer Kirche und unserem Dorf gehört“, heißt es in der Einladung. Der Weg zur Wiederinbetriebnahme sei nicht immer einfach gewesen, denn neben den technischen Anforderungen mussten zahlreiche organisatorische Aufgaben und bürokratische Hürden bewältigt werden. „Ein großes Dankeschön der Kirchgemeinde geht deshalb schon jetzt an alle Spenderinnen und Spender, die beteiligten Firmen und Fachleute, die Vertreter aus Politik und Verwaltung, die Vereine und alle weiteren Wegbegleiter, die mit Ihrer Großzügigkeit, ihrer Arbeit und Unterstützung geholfen haben, ein wertvolles Stück unseres kirchlichen und örtlichen Erbes für kommende Generationen zu bewahren“, betont der Gemeindekirchenrat.
Übrigens: Die Bau- und Sanierungsarbeiten am Gotteshaus haben damit noch längst kein Ende gefunden. Wer sich die Kirche einmal näher anschaut, dem wird am Gemäuer problemlos der eine oder andere Grund zur Fortsetzung der Arbeiten ins Auge fallen. Wer die Kirchengemeinde Heinersdorf hierbei unterstützen möchte, kann dies mit einer Spende tun. Empfänger: Evangelischer Kirchenkreisverband Meiningen, Kreditinstitut: Sparkasse Sonneberg, IBAN: DE93 8405 4722 0304 2007 94, BIC: HELADEF1SON, Verwendungszweck: Marienkirche Heinersdorf.