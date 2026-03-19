„Hier geht heute keine raus, ohne ein Loch gebohrt zu haben!“ Das, was Julia Schmatloch den Teilnehmerinnen zu Beginn des Heimwerkerkurses sagt, klingt wie eine Drohung, aber es ist eher ein Versprechen. Denn nachdem die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Suhl bei den Kursen, die sie seit mehr als zehn Jahren speziell für Frauen veranstaltet, gemerkt hat, dass sich doch einige aus Unsicherheit oder Scham vor den praktischen Übungen gedrückt haben, achtet sie nun genau darauf, dass wirklich alle Akkuschrauber, Bohrmaschine und Co benutzen. Denn dafür sind die Frauen schließlich zum Kurs gekommen.