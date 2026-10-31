Von 23.222 Zuschauern inklusive VW-Chef Oliver Blume in der Volkswagen Arena unterstützten rund 6.000 Fans den VfL Osnabrück. Der Aufsteiger zeigte auch ein überzeugendes Auswärtsspiel, verteidigte sehr kompakt und ließ den Wolfsburgern in der ersten halben Stunde kaum Spielraum. Auch in Rückstand geriet der Außenseiter nur aufgrund eines eigenen Fehlers: Adrian Beck verlor den Ball am eigenen Strafraum und Reese nutzte das sofort aus.