Das Vorjahresfinale ist es nicht geworden, dennoch hat die Achtelfinal-Auslosung ein machbares Los für Titelverteidiger und Volleyball-Bundesligist VfB Suhl Lotto Thüringen in der ersten Hauptrunde des Pokal-Wettbewerbs ergeben. Die Mannschaft von Cheftrainer Laszlo Hollosy trifft am 7. oder 8. November auf den letztjährigen Aufsteiger ETV Hamburg. Das beste daran: Kapitänin Roosa Laakoonen und Co. haben Heimrecht – in einer Saison, in der der VfB als Deutscher Meister erstmals in der Champions League antritt und einige Reisestrapazen zu bewältigen haben wird, sicher kein zu vernachlässigender Fakt.
Heimrecht im Achtelfinale Machbares Los für den Titelverteidiger
Claudia Fehse 24.06.2026 - 15:32 Uhr