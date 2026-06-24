Das Vorjahresfinale ist es nicht geworden, dennoch hat die Achtelfinal-Auslosung ein machbares Los für Titelverteidiger und Volleyball-Bundesligist VfB Suhl Lotto Thüringen in der ersten Hauptrunde des Pokal-Wettbewerbs ergeben. Die Mannschaft von Cheftrainer Laszlo Hollosy trifft am 7. oder 8. November auf den letztjährigen Aufsteiger ETV Hamburg. Das beste daran: Kapitänin Roosa Laakoonen und Co. haben Heimrecht – in einer Saison, in der der VfB als Deutscher Meister erstmals in der Champions League antritt und einige Reisestrapazen zu bewältigen haben wird, sicher kein zu vernachlässigender Fakt.