Kurz vor dem Ende schien das Team von Startrainer José Mourinho doch noch die Niederlage abwenden zu können, als Schiedsrichter Cesar Soto Grado zunächst auf Elfmeter entschied. Nach Video-Überprüfung aber erkannte der Referee eine Schwalbe von Jude Bellingham und zeigte dem bereits verwarnten Engländer Gelb-Rot (88.). Damit liegen die Königlichen als Tabellendritter weiter drei Punkte hinter Spitzenreiter FC Barcelona, der am Sonntag bei Deportivo A Coruna gefordert ist.