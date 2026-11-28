Madrid - Nach zehn Pflichtspiel-Siegen nacheinander ist die Erfolgsserie von Real Madrid völlig überraschend gerissen. Der spanische Fußball-Rekordmeister verlor sein Liga-Heimspiel gegen Deportivo Alaves mit 1:2 (0:1) und verpasste es, vorerst nach Punkten zu Tabellenführer FC Barcelona aufzuschließen. Toni Martinez (22. Minute) und Angel Perez (61.) brachten die Gäste mit 2:0 in Führung, ehe Kylian Mbappé (69.) Real wieder Hoffnung gab.
Heimpleite und Gelb-Rot Real Madrids Siegesserie überraschend gerissen
dpa 28.11.2026 - 23:19 Uhr