Heimpleite nach sieben Monaten Zwei Jokertore lassen SC Freiburg beim FC Augsburg jubeln

Augsburg - Dank zweier Jokertore hat der SC Freiburg seine Mini-Krise in der Fußball-Bundesliga beendet und die Sieglosserie des FC Augsburg verlängert. Die Mannschaft von Trainer Manuel Baum konnte beim 1:2 (1:0) erneut eine Führung nicht in einen Dreier verwandeln und blieb damit im sechsten Bundesligaspiel nacheinander ohne Sieg. Die eiskalten Breisgauer belohnten sich nach zwei Pleiten in der deutschen Eliteklasse wieder mit einem Sieg und fügten den Hausherren die erste Heimniederlage nach mehr als sieben Monaten zu.