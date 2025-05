Heimniederlage gegen Hannover: Eisenach verpennt die erste Halbzeit

Die Handballer des ThSV Eisenach konnten ihren Heimfluch nicht bannen. Die Schützlinge von Trainer Misha Kaufmann gingen am Freitagabend zum fünften Mal in Folge nicht als Sieger vom Parkett der heimischen Werner-Aßmann-Halle und unterlagen dem TSV Hannover-Burgdorf mit 26:31 (11:19). Den größten Anteil am Erfolg der Niedersachsen hatten Nationalspieler Renars Uscins (7), Marius Steinhauser (6/3) und Justus Fischer (5). Für die Eisenacher erzielten Marko Grgic (7) und Timothy Reichmuth (4) die meisten Tore.