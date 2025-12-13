Es gibt im Advent diese Herz erwärmende Vorfreude zwischen Zimtduft und Plätzchenteig und der bitteren Erkenntnis, dass es draußen um 16 Uhr bereits mitternachtsdunkel ist. Genau in diesem Moment – wenn man sich fragt, ob man den November eigentlich schon verdaut hat – kommen sie ins Spiel: die Weihnachtsfilme. Ja, richtig gelesen. Filme! Nicht Bücher, nicht Märchen, nicht die gesammelten Werke von Astrid Lindgren. Sondern die etwas glitzernden, manchmal kitschigen, aber immer tröstlichen Leinwandgeschichten, die im Dezember plötzlich so selbstverständlich sind wie Vanillekipferl und zerbrochene Zimtsterne.