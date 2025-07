Heimkosten: Eigenanteil in Thüringer Pflegeheimen nahe 3.000-Euro-Marke

Erfurt (dpa/th) - Die von Pflegebedürftigen zu zahlenden Eigenanteile für die Heimpflege steigen in Thüringen ungebremst. Die im ersten Heimjahr fälligen monatlichen Zahlungen aus eigener Tasche liegen nach Pflegekassenzahlen nahe 3.000 Euro. Konkret waren es zum 1. Juli 2.909 Euro, wie aus einer Auswertung des Verbandes der Ersatzkassen hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Im Juli 2024 hatten hiesige Pflegeheimbewohner noch 2.649 Euro beizusteuern. Heimpflege in Thüringen ist teurer als in den anderen ostdeutschen Flächenbundesländern, aber günstiger als in Westdeutschland.