Heimisches Obst Viele Äpfel dank Streuobstwiesen - nur wohin damit?

Pflücken erlaubt?

Es ist ja schon verlockend - da hängen rote oder gelbe Äpfel am Baum am Feldrand oder auf der Wiese. Darf man sich einfach so bedienen? Vorneweg: grundsätzlich nein. Es ist ja nicht ersichtlich, wem der Baum gehört. Aber: Es gibt diverse Aktionen, die darauf hinweisen, wenn an diesem Baum doch geerntet werden darf. Vielerorts weist ein gelbes Band am Stamm darauf hin, dass die Äpfel der Allgemeinheit zur Verfügung stehen. Kommunen in Bayern beteiligen sich in einigen Regionen an dieser Aktion. Der Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge etwa teilt mit: "Das Prinzip ist kinderleicht: Wer seine Bäume mit einem gut sichtbaren gelben Band markiert, zeigt damit: Hier darf kostenlos und ohne Nachfragen für den Eigenbedarf geerntet werden."