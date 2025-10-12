Heimisches Obst Viele Äpfel dank Streuobstwiesen - nur wohin damit?

Thalmässing (dpa/lby) - Die einen haben zu viel davon, die anderen gar keine - und wie bringt man das jetzt zusammen? Es geht um Apfelbäume. An ihnen gedieh das Obst heuer in vielen Teilen Bayerns besonders gut. Und das nicht nur bei den Obstbauern, die laut Landesamt für Statistik rund 31.500 Tonnen ernten konnten - das ist ein Zuwachs von 13,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Diese Äpfel werden professionell vermarktet. Aber was passiert mit den Äpfeln, die zum Beispiel am Wegesrand oder auf Streuobstwiesen wachsen? Darf man, wenn man als Großstädter draußen auf dem Land wandert, sich einfach so bedienen?