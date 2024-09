Die Botschaft von der Höh’ am Rennsteig geht über Partei- und Ländergrenzen hinweg und ist eindeutig: Die Proteste der Bauern vom Anfang des Jahres seien erhört worden. Deshalb dürfte „Bürokratieabbau“ das wohl meistgenutzte Wort bei der zweitägigen Konferenz der Agrarminister in Oberhof gewesen sein, die am Freitag zu Ende ging. Die ersten Regelungen, über die alle Beteiligten eigentlich nur noch den Kopf schütteln, sollen tatsächlich wegfallen. Wobei die Liste dessen, was eigentlich weg könnte, 194 Punkte umfasst, wie Thüringens Ministerin Susanna Karawanskij als amtierende Vorsitzende der Agrarministerkonferenz erklärte. 35 davon seien aktuell in der Bearbeitung.