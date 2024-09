„Leute, die hier arbeiten, sollen Ahnung haben“, sagt Peter Eichhorn, recht selbstbestimmt. Er ist Inhaber der Verkehrsausbildung Eichhorn (VAE) in Zella-Mehlis und hat sich in den vergangenen Jahren einen guten Ruf erarbeitet. „Unsere Qualität hat das ermöglicht“, ist sich der 58-Jährige sicher. So simpel das Erfolgsmodell auch klingen mag, so effektiv scheint es zu sein. Denn bereits zehn Jahre lang ist er mit seinem Angebot mittlerweile am Markt und feiert mit seinem Team nun den runden Geburtstag seines Unternehmens. „Die Ausbildung der Berufskraftfahrer“, so Eichhorn, „ist unsere Kernkompetenz.“ Aber das gesamte Portfolio gehe weit über eine normale Fahrschule hinaus, erklärt der Suhler im Gespräch. Angefangen bei Punkt-Abbau-Seminaren, beschäftigt sich die VAE auch mit Fahr-Sicherheitstrainings, die am Sachsenring angeboten werden.