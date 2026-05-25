Vor allem in den vermeintlich sozialen Medien muss man den Eindruck bekommen, dass die deutsche Wirtschaft gleich morgen vor dem Zusammenbruch steht. Jede Meldung über eine Firmenpleite wird dort mit einem Abgesang auf den Standort Deutschland in den Kommentaren begleitet. Doch nun das: Die Elektroindustrie vermeldet ein starkes Exportwachstum. Deutsche Produkte für die Automatisierung von Prozessen oder die Telekommunikation sind im Ausland gefragt. Wer hätte das gedacht. Die Statistik des Branchenverbandes zeigt, dass die die Unternehmen offensichtlich schnell umgestellt haben.