„Das hier ist das Gesellenstück meines Vaters“, erklärte Reinhard Henkel, Chef der Firma Henkel Bau, nicht ohne Stolz. Der Schreibtisch stand auf der Bühne in der Werkhalle und ist massiv gebaut. Karl Henkel fertigte ihn mit 17 Jahren an. Als Tischler arbeitete er jedoch nur fünf Jahre. Viel lieber wollte er Lkw fahren und so gründete er am 1. April 1955 seinen Fuhrbetrieb.